Wiceprezydent Warszawy: Ponad 17 tysięcy uczniów zgłasza brak komputerów Ratusz wyliczył, że ponad 17 tysięcy warszawskich uczniów nie ma dostępu do komputera, a sprzętu brakuje też nauczycielom. Zajęcia dydaktyczne w szkołach w związku z zagrożeniem koronawirusem są póki co zawieszone. Już od połowy marca wdrażana była nauka zdalna. Prezydent stolicy odniósł się do warunków, w jakich teraz przyszło pracować dyrektorom i nauczycielom. Wskazał też, że to trudny czas dla uczniów i ich rodziców. – W momencie wprowadzania zdalnej nauki zwracaliśmy uwagę ministerstwu edukacji na temat problemów. W Warszawie trzeba kupić 230 tysięcy komputerów – zaznaczył na czwartkowej konferencji w ratuszu prezydent stolicy. – Miasta nie stać na to, żeby je dostarczyć. Z programu ogłoszonego przez ministra edukacji, Warszawa dostała 100 tysięcy złotych. To wystarczy na kupno kilkudziesięciu sztuk. To kropla w morzu potrzeb – ocenił prezydent.

