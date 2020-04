Wiceszef MSZ odrzuca krytykę UE ws. wyborów, bo „nie znają polskiego prawa” Podsekretarz stanu w MSZ Paweł Jabłoński (na zdjęciu w maseczce) wykonał argumentacyjne salto, by bronić pomysłu przeprowadzenia w Polsce wyborów kopertowych. “Rewolucja w kodeksie wyborczym na miesiąc przed głosowaniem oraz wybory w dobie pandemii zagrażają demokracji” – alarmują tymczasem kolejne organizacje. Po OBWE także Unia Europejska i Rada Europy „Byłoby dobrze, gdyby przedstawiciele organizacji międzynarodowych, wypowiadający się na temat polskich wyborów, zapoznali się najpierw z przepisami polskiego prawa” – powiedział w wywiadzie dla PAP 14 kwietnia 2020 podsekretarz stanu w MSZ Paweł Jabłoński. Zgodnie z Konstytucją RP nie ma legalnej możliwości przełożenia wyborów. Terminy są jasno określone – cykliczne wybory i kadencyjność organów władzy, to absolutny fundament demokracji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

