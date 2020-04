Więcej Amerykanów zmarło na Covid-19 niż zginęło podczas wojny w Wietnamie Po dwóch dniach spadków, w USA w ciągu ostatnich 24-godzin odnotowano wzrost dobowej liczby zgonów na Covid-19 do 2207. Na skutek epidemii zmarło już więcej Amerykanów niż zginęło ich podczas wojny w Wietnamie – wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Od początku epidemii w USA odnotowano 53 351 zgonów z powodu koronawirusa. W wojnie w Wietnamie (1955-1975) śmierć poniosło 58 220 amerykańskich żołnierzy. W poprzednich dobowych bilansach Uniwersytetu z Baltimore odnotowano 1330 i 1303 zgony. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

