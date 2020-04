Więcej pojazdów wojskowych i personelu na drogach GTA Obrona narodowa poinformowała, że od poniedziałku można się spodziewać się większej liczby pojazdów wojskowych i personelu wojskowego na ulicach i drogach w GTA . Wojsko poinformowało, że w niedzielę przeniosie setki członków Kanadyjskich Sił Zbrojnych z całej prowincji do bazy Sił Kanadyjskich w Borden w ramach grupy zadaniowej mającej pomóc w walce z COVID-19. „W Borden siły te utworzą grupę zadaniową, która będzie przygotowana w bazie i gotowa na wszelkie prośby rządu Kanady o pomoc w walce z COVID-19”, zapowiedziano w komunikacie prasowym Obrony Narodowej. Wojsko będzie również dostępne, aby pomóc w przypadku różnych problemów domowych, takich jak sezonowe powodzie. Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

