“Wielka afera” w Poczcie Polskiej? Nagły ruch prokuratury. Śledztwo w sprawie oszustwa i wyłudzenia dużych kwot pieniędzy z Poczty Polskiej zostało nagle przeniesione do innej prokuratury – dowiedział się Onet. Całą sprawę ujawnił przedwczoraj senator Krzysztof Brejza. Polityk Koalicji Obywatelskiej określił sprawę mianem “wielkiej afery i skrywanej tajemnicy” PiS. Poczta Polska ma brać udział w przeprowadzeniu wyborów prezydenckich. W przeddzień wyborów prezydenckich, które ma organizować m.in. Poczta Polska, senator Krzysztof Brejza ogłosił, że Poczta Polska może mieć bardzo poważny problem z własnym systemem bezpieczeństwa. Parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej wysłał w poniedziałek adresowaną do premiera Mateusza Morawieckiego interwencję senatorską, w której napisał, że do jego biura dotarły informacje o działalności przestępczej grupy, która na terenie województwa łódzkiego wyprowadziła z Poczty Polskiej 20 mln zł. Według Brejzy stało się tak dzięki wykradzeniu kodów bezpieczeństwa do wewnętrznego systemu Poczty. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

