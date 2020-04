Wirusolog: to nie jest czas na luzowanie restrykcji – Z epidemiologicznego i mikrobiologicznego punktu widzenia zdecydowanie nie jest to czas na poluzowanie restrykcji – skomentował najnowsze decyzje rządu wirusolog dr Tomasz Dzieciątkowski. Gość “Koronawirus. Raport” odniósł się także do możliwości otwierania żłobków i przedszkoli oraz ewentualnych kar za brak maseczek. Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski na środowej konferencji przedstawili szczegóły drugiego etapu odmrażania gospodarki i luzowania obostrzeń. 4 maja otwarte zostaną galerie handlowe, hotele i miejsca noclegowe (z odpowiednimi ograniczeniami) oraz niektóre instytucje kultury. Od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Jednak, jak stwierdził premier Morawiecki, ostateczne decyzje będą podejmowane przez organy prowadzące te placówki. Warunki, na jakich to otwarcie będzie możliwe, określane są wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O te założenia był pytany w programie “Koronawirus. Raport” wirusolog, dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski. – Moim zdaniem jest za wcześnie na odmrażanie – powiedział. – Właściwy czas na poluzowanie restrykcji jest wtedy, kiedy zobaczymy, że liczba zakażeń spada – dodał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

