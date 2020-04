Witek w orędziu namawiała do… przestrzegania Konstytucji Bez poszanowania ładu konstytucyjnego i porządku prawnego powrót do normalności nie będzie możliwy – powiedziała Elżbieta Witek w wieczornym orędziu. Marszałek Sejmu stwierdziła, że majowe wybory prezydenckie mogą się odbyć, bo dobrym rozwiązaniem będzie głosowanie korespondencyjne. – Właśnie w takim kryzysie jak dziś państwo musi bezwzględnie przestrzegać norm i zasad. Szanować reguły i ich nie nadinterpretować. Nie można tworzyć precedensów, które kiedyś mogą otworzyć drogę do łamania praw obywatelskich i demokracji – wskazywała Elżbieta Witek. Dalej marszałek Sejmu nawiązała do dyskusji w kontekście ewentualnego przełożenia wyborów prezydenckich z powodu epidemii koronawirusa i wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. – Takie rozwiązanie pociąga za sobą konsekwencje dla swobód obywatelskich, ograniczenia działalności gospodarczej, funkcjonowania instytucji samorządów i administracji publicznej, idące dalej niż obecne ograniczenia i zakazy – wyliczała. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

