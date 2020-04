Władze Turkmenistanu zakazują używania słowa “koronawirus” Kontrolowane przez państwo media nie mogą już używać słowa “koronawirus”, zostało ono nawet usunięte z broszur informacyjnych o zdrowiu rozprowadzanych w szkołach, szpitalach i miejscach pracy – informują Reporterzy Bez Granic. “Koronawirus” jest słowem zakazany w kontrolowanych przez państwo mediach – donoszą Reporterzy Bez Granic, powołując się na niezależne turkmeńskie media. Ponadto osoby noszące maski na twarzach lub rozmawiające o pandemii koronawirusa na ulicy, przystanku autobusowym czy w kolejce do sklepu mogą być aresztowane przez policję. – Brak informacji nie tylko naraża obywateli Turkmenistanu, ale i wzmacnia autorytarne rządy prezydenta Gurbanguly’ego Berdymukhammedova – mówi Jeanne Cavelier, szefowa biura Reporterów Bez Granic w Europie Wschodniej i Azji Środkowej. – Wzywamy społeczność międzynarodową do zareagowania i pociągnięcia go do odpowiedzialności za systematyczne łamanie praw człowieka – dodaje. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.