Włoski ekspert WHO: "druga fala epidemii to pewność" Koronawirus – kiedy koniec epidemii? Przedstawiciel Włoch w Światowej Organizacji Zdrowia i doradca ministerstwa zdrowia w Rzymie Walter Ricciardi nie ma dobrych informacji. Alarmuje, by nie przyspieszać znoszenia restrykcji. – To więcej niż hipoteza, to pewność – tak o drugiej fali epidemii koronawirusa na jesieni powiedział Walter Ricciardi. Cytowany przez PAP za agencją ANSA przedstawiciel Włoch w Światowej Organizacji Zdrowia i doradca ministerstwa zdrowia w Rzymie zwrócił uwagę na to, że dopóki nie będzie szczepionki, będą nowe fale epidemii. – Albo, na co miejmy nadzieję, małe ogniska, które trzeba ograniczać – dodał. Zaapelował, by nie spieszyć się z otwieraniem kraju. – W przeciwnym razie ryzykujemy tym, że druga fala, zamiast nadejść później, uderzy przed latem – podkreślił Ricciardi.

