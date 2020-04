Od kiedy wnioski o wsparcie dla firm, stają sądy i inne codzienne uaktualnienia “Gazety” (21 kwietnia)

Telehealth Ontario – 1-866-797-0000

Tu dzwoń jak masz objawy!

Oto najnowsze informacje z 17 kwietnia:

Kanada – 38 422 (20 kwietnia 36 671)

• Ontario musi zmniejszyć swój dzienny wzrost liczby nowych przypadków COVID-19 o ponad połowę – do 200 lub mniej – zanim gospodarka będzie mogła rozpocząć powrót, ostrzega główny oficer medyczny dr David Williams po tym, jak premier Doug Ford obiecał, że w ciągu kilku dni poda informacje o systemie “luzowania restrykcji”. Powiedział, że „ludzie nadal będą umierać”, nawet kiedy restrykcje zostaną złagodzone.

• Władze Toronto podały, że otrzymały przesyłkę trzech milionów masek chirurgicznych, głównie dla domów opieki długoterminowej i schronisk. Maski chirurgiczne, zamówione pod koniec marca, dotarły w dwóch przesyłkach, a ostatnia dostawa dwóch milionów masek przyszła we wtorek. Nowe maski przeszły z powodzeniem kontrolę – na początku tego miesiąca duża dostawa wadliwych masek chirurgicznych z Chin została zabrana z domów opieki długoterminowej w Toronto po przekazaniu ich pracownikom. Według stanu na dzień 14 kwietnia miasto Toronto ma wystarczająco masek chirurgicznych na 52 dni przy bieżącym zużyciu i na 25 dni przy najgorszym scenariuszu.

• Air Canada informuje, że anuluje wszystkie loty do USA po tym, jak Ottawa przedłużyła zamknięcie granicy ze Stanami Zjednoczonymi o 30 dni. Największa linia lotnicza w kraju twierdzi, że regularne usługi do USA będą zawieszone od 27 kwietnia do 21 maja.

• TTC podaje, że zaczęto blokować miejsca siedące w autobusach, tramwajach i wagonach metra „aby umożliwić klientom kontynuowanie bezpiecznej fizycznej odległości” podczas podróży.

• Premier Manitoby Brian Pallister sam obniżył o 25% swoje podstawowe wynagrodzenie (wynoszące 94 000 dol.) na czas trwania pandemii. Część tego – około 7 procent – to ogłoszone wcześniej zamrożenie płac, które Pallister i wszyscy inni posłowie zaakceptowali od 2016 r. Pallister prosi pracowników sektora publicznego o zaakceptowanie skróconych tygodni pracy, podziału pracy lub tymczasowych zwolnień, aby pomóc rządowi w przekierowaniu środków na opiekę zdrowotną podczas pandemii.

• Premier Ontario Doug Ford poinformował, że 11 milionów dolarów zostanie wydanych na program Meals of Wheels i inne programy socjalne, które pomogą seniorom.

• Rząd federalny twierdzi, że ma nadzieję rozpatrzyć 90 procent wniosków o dopłaty do wynagrodzeń dla pracodawców dotkniętych pandemią COVID-19 do 5 maja. Jean-Yves Duclos, wiceprzewodniczący komisji rządowej ds. COVID-19, zaproponował harmonogram po tym, jak premier Justin Trudeau ogłosił dziś rano, że wnioski o wsparcie płac zaczną być przyjmowane w następny poniedziałek, 27 kwietnia. Pracodawcy, których wpływy finansowe zostały obniżone wskutek pandemii, będą mogli ubiegać się o pokrycie do 75 procent wynagrodzeń pracowników, wstecznie od połowy marca.

• Premier Justin Trudeau podał, że rząd federalny planuje przekazać 350 milionów dolarów kanadyjskiemu sektorowi charytatywnemu. Organizacje charytatywne odnotowały znaczny spadek darowizn od czasu wybuchu pandemii COVID-19, ponieważ darczyńcy sami są w trudnej sytuacji finansowej. Trudeau mówi, że część pieniędzy trafi do mniejszych, niezależnych organizacji, a reszta do dużych organizacji ogólnonarodowych, takich jak United Way i Kanadyjski Czerwony Krzyż.

• Odwołano wszystkie sprawy sądowe w Ontario przez co najmniej dodatkowe trzy miesiące. Sąd w Ontario zawiesił regularne działania 17 marca i odroczył lub zawiesił sprawy karne i cywilne do czerwca. Podano, że wybór ławników w sprawach karnych i cywilnych oraz procesy zostaną wstrzymane co najmniej do września. Kolejne decyzje – w przyszłym miesiącu.

NA ŚWIECIE:

Stan na godz. 19.39:

Porównanie ze stanem sprzed 24 godzin:

Wzrost liczby potwierdzonych przypadków o 88 785 (wczoraj 70 880).

Wzrost liczby zgonów o 6998.

