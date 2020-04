Wokół szaleje epidemia, a tam nie zachorował nikt O tych miasteczkach nigdy nie mówiło się aż tyle. Ferrera Erbognone leży w Lombardii, pierwszej europejskiej “ofierze” koronawirusa. Jedna poczta, jedna stacja kolejowa, około 2000 mieszkańców. Przypadków zakażenia – zero. Podobnie w piemonckim Montaldo Torinese, gdzie żyje kilkaset osób, do tej pory wszyscy zdrowi, choć wokół szaleje epidemia. O miejscowości napisał nawet brytyjski “The Guardian”, przypominając legendę o wodzie, która uzdrowiła armię Napoleona. W Lombardii dramat trwa już od wielu dni. Brakuje środków ochrony osobistej, lekarzy, miejsc w szpitalach. Do Brescii dotarła nawet grupa polskich medyków, którzy mają choć trochę odciążyć miejscowych. Ponad 50 procent śmierci osób zakażonych koronawirusem odnotowuje się właśnie w tym regionie. W ciągu trzech pierwszych tygodni marca na północy Włoch liczba zgonów była dwa razy wyższa od średniej notowanej w latach 2015-2019. Ale nie w Ferrera Erbognone. Włoski dziennik “La Stampa” pisze nawet o “tajemniczym miasteczku wolnym od zakażeń”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

