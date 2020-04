Wsparcie dla polskich firm. Bruksela dała zielone światło. Komisja Europejska poinformowała w środę, że zatwierdziła program pożyczek i gwarancji w Polsce o wartości 500 milionów złotych (około 110 milionów euro) na wsparcie gospodarki dotkniętej pandemią koronawirusa. – Polski program o wartości 110 milionów euro ułatwi publiczne gwarancje pożyczek i pożyczki z dopłatami do oprocentowania, aby wesprzeć całą polską gospodarkę podczas pandemii. Około 3000 polskich firm działających w Polsce będzie w stanie zaspokoić natychmiastowe potrzeby w zakresie płynności i kontynuować działalność w tych trudnych czasach. Nadal ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, aby zapewnić, że krajowe środki wsparcia mogą pomóc złagodzić skutki gospodarcze wybuchu (pandemii) koronawirusa – powiedziała w środę wiceszefowa KE Margrethe Vestager. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

