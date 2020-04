“Wstyd”, “katastrofa”. Poseł klubu PiS “miażdży” rządową propagandę ws. walki z epidemią. Były prezes NFZ nie przebiera w słowach. Poseł klubu parlamentarnego PiS Andrzej Sośnierz brutalnie ocenia to, jak rząd Mateusza Morawieckiego walczy z epidemią koronawirusa. “W walce z koronawirusem państwo okazało całą swoją słabość” – stwierdza dr Sośnierz w wywiadzie dla tygodnika “Do Rzeczy”. Andrzej Sośnierz jest przekonany, że oficjalne dane o liczbie zakażeń w Polsce można włożyć między bajki. Jego zdaniem chorych na COVID-19 jest co najmniej 30 tysięcy (aktualny bilans mówi o 9287 zakażonych, z czego 360 zmarło).



– Śmiertelność z powodu COVID-19 wynosi około 1–1,5 procent. Jeżeli przyjmiemy, że jest 100 zmarłych, to znaczy, że było 10 tys. zakażonych. W Polsce mamy ponad 300 zmarłych, czyli 30 tys. zakażonych. To jest oczywiście uproszczone wyliczenie, ale się sprawdza – zauważa w wywiadzie dla "Do Rzeczy" poseł klubu PiS, członek Porozumienia Jarosława Gowina.

