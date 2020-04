“Wszystko zależy od tego, jak profesjonalni będą politycy opozycji” Przy takiej polityce, z jaką mamy do czynienia dzisiaj, nie bylibyśmy w Unii Europejskiej ani w NATO – powiedział socjolog doktor Robert Sobiech z Collegium Civitas. W TVN24 komentował rozmowy opozycji z Porozumieniem Jarosława Gowina dotyczące zbliżających się wyborów prezydenckich. Odniósł się także do wpisu Jana Filipa Libickiego, senatora Polskiego Stronnictwa Ludowego, który sugerował powodzenie negocjacji pomiędzy stronami. Dwa tygodnie dzielą nas od wyborów prezydenckich. Ważą się ich losy w formie korespondencyjnej, nad ustawą w tej sprawie pracuje aktualnie Senat. W tym tygodniu minister aktywów państwowych i wicepremier Jacek Sasin poinformował, że jest przekonany “na sto procent”, że wybory się odbędą. Przekazał, że karty do głosowania już się drukują. Jednocześnie trwają konsultacje Jarosława Gowina, szefa Porozumienia wchodzącego w skład rządzącej Zjednoczonej Prawicy, z opozycją. Porozumienie na początku kwietnia przedstawiło projekt zmiany konstytucji, zakładający przedłużenie kadencji prezydenta o dwa lata, bez możliwości reelekcji. Doktor Robert Sobiech z Collegium Civitas przyznał w TVN24, że na sytuację związaną z wyborami patrzy z “dużym smutkiem”, bo “nie jest możliwe porozumienie klasy politycznej w Polsce w podstawowej kwestii”. – Jakbym cofnął się pamięcią i pomyślał, że taki ostry spór polityczny i taka niechęć do rozmowy, do ustalenia wspólnych stanowisk, miałaby miejsce w okresie sprzed wejścia Polski do Unii Europejskiej, przed członkostwem w NATO, to przy takiej polityce, z jaką mamy do czynienia dzisiaj, ani nie bylibyśmy w Unii Europejskiej, ani w NATO – ocenił. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

