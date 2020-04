Wybór pomiędzy zdrowiem a obywatelskim obowiązkiem Pomimo trwającej do ostatnich chwil sądowej batalii o przełożenie prawyborów i nakazu pozostania w domu, tysiące wyborców w Wisconsin ruszyło we wtorek do głosowania. Zmuszeni byli jednak stać po kilka godzin w długich kolejkach, zachowując przy tym bezpieczną odległość. Wiele osób chcących zagłosować korespondencyjnie musiały wybrać pomiędzy narażeniem własnego zdrowia a rezygnacją z prawa głosu, ponieważ nie otrzymały kart do głosowania.



Zmieszanie i frustracja mieszkańców środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych, a także 11-godzinna debata nad tym, czy przeprowadzić wybory w czasie pandemii, może być zapowiedzią tego, co czeka inne stany lub nawet cały kraj, jeżeli będzie się ona rozwijać.

