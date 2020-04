“Wybory będą nieważne”. Apel 400 wykładowców prawa do rządu. W swoim oświadczeniu sygnatariusze listu, wśród których znaleźli się m.in. wykładowcy uczelni z całej Polski, wyjaśniają, dlaczego wybory korespondencyjne będą nieważne. Są przekonani, że można przesunąć termin wyborów prezydenckich bez naruszania konstytucji. Pod apelem do polskich władz podpisało się już ponad 400 wykładowców prawa z różnych uczelni w Polsce. Również i Pomorze jest tutaj reprezentowane – pod listem znaleźć można 36 nazwisk z Uniwersytetu Gdańskiego. “Jako pracownicy naukowi i dydaktyczni wydziałów prawa polskich szkół wyższych czujemy się zobowiązani, by zabrać głos w sprawie wyborów prezydenta RP” – to początek dokumentu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

