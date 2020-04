Wybory prezydenckie 2020. PKW zarejestrowała 10 kandydatów. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała kolejnych czterech kandydatów na prezydenta. Na tym zakończył się proces rejestracji osób, które będą ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. O prezydenturę walczyć będzie 10 kandydatów. Wcześniej PKW zarejestrowała: Szymona Hołownię, Małgorzatę Kidawę-Błońską, Roberta Biedronia, Krzysztofa Bosaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Andrzeja Dudę. – Teraz do tej szóstki kandydatów doszło czterech kolejnych, którym udało się zebrać przynajmniej 100 tys. podpisów poparcia. To Stanisław Żółtek, Marek Jakubiak, Mirosław Piotrowski oraz Paweł Tanajno – mówi w rozmowie z Onetem Tomasz Grzelewski, rzecznik PKW. W wyborach prezydenckich zarejestrowano 35 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Tylko 12 kandydatów zadeklarowało zebranie wymaganych 100 tys. podpisów poparcia. Oznacza to, że nie zarejestrowano kandydatury Romualda Starosielca oraz Waldemara Witkowskiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

