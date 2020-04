Wybory prezydenckie 2020 w cieniu epidemii. 5 sposobów na ich przesunięcie. Koronawirus w Polsce wciąż nie wymusił na władzach decyzji, by przesunąć wybory prezydenckie. By głosowanie 10 maja się jednak nie odbyło, musi sprawdzić się jeden z pięciu scenariuszy. W rozmowie z WP omawiają je Jadwiga Staniszkis i Ryszard Bugaj. Koronawirus w Polsce zdecyduje, czy wybory prezydenckie 2020 odbędą się w terminie. Choć nic nie wskazuje, by 10 maja nie obowiązywała kwarantanna, a liczba chorych była mniejsza niż obecnie, prezes PiS Jarosław Kaczyński wciąż nie chce słyszeć o przełożeniu wyborów. Istnieje przynajmniej pięć scenariuszy, które zakładają, że głosowanie się nie odbędzie. W tym dwa zdecydowanie wbrew woli prezesa PiS. Oba są ekstremalne. Pierwszy ze względu na ekstremalną trudność. Jeszcze przed tygodniem rozwiązanie zakładające odwołanie wyborów za sprawą wycofania się wszystkich oficjalnych kandydatów (poza Andrzejem Dudą) można było traktować jako możliwe. Było ich bowiem pięcioro, ale na ostatniej prostej zebranie wymaganych 100 tys. podpisów deklaruje aż 13 kolejnych, z Markiem Jakubiakiem na czele. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

