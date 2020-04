Wybory prezydenckie. Surowe kary za złamanie przepisów w krajach arabskich. Przebywający poza granicami Polski rodacy, którzy będą chcieli oddać głos w wyborach prezydenckich, mogą mieć poważne kłopoty z prawem. Za nieprzestrzeganie wytycznych w związku z pandemią koronawirusa w Irlandii grozi grzywa. Zdecydowanie surowsze kary czekają nas za złamanie przepisów w krajach arabskich. Obywatele Polski, którzy przebywają poza granicami kraju „będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście”. Tak wynika z obowiązującego stanu prawnego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznacza jednak, że „6 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

