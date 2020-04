Wybory prezydenckie w USA. Barack Obama poparł kandydaturę Joe Bidena. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama poparł kandydaturę Joe Bidena w nadchodzących wyborach prezydenckich w USA. O swojej decyzji polityk poinformował udostępniając w sieci 12-minutowy materiał wideo, w którym tłumaczy, dlaczego to właśnie na Bidena powinni w listopadzie zagłosować Amerykanie. Barack Obama poparł Joe Bidena dzień po tym, jak swojego poparcia udzielił mu senator Bernie Sanders. Na opublikowanym nagraniu były przywódca USA stwierdził, że rywalizujący z Donaldem Trumpem demokrata posiada wszystkie cechy niezbędne do bycia prezydentem. – Wybór Joe na wiceprezydenta w czasach mojej prezydentury był jedną z najlepszych decyzji, jakie kiedykolwiek podjąłem, a on sam stał się moim bliskim przyjacielem. Wierzę, że ma teraz wszystkie cechy, których potrzebujemy u prezydenta – powiedział Obama podczas nagranego oświadczenia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

