Wybory prezydenckie za granicą – jak jest naprawdę??? MSZ szykuje się na wybory 10 maja nawet w krajach, gdzie to obecnie niemożliwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych powołało 162 okręgi wyborcze poza granicami Polski na zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie, które zgodnie z obowiązującym prawem mogą się odbyć tylko w trybie głosowania osobistego. Co ciekawe, znalazły się w nich także okręgi w krajach, których władze… odmówiły zgody lub nie odpowiedziały na pytania o organizację odpowiednich komisji wyborczych. MSZ tworzy okręgi wyborcze w krajach, gdzie przeprowadzenie wyborów jest obecnie niemożliwe spodziewając się przyjęcia kontrowersyjnej ustawy o głosowaniu korespondencyjnym

Wyborcy mieliby się rejestrować, nie mając pewności, czy i w jakim trybie będą mogli oddać głosy w zbliżających się wyborach prezydenckich

Mechanizm mógłby potencjalnie pozwolić na uniknięcie wykluczenia tysięcy wyborców wśród Polonii

Krytycy wskazują jednak, że rozporządzenie ryzykuje zebraniem tysięcy danych osobowych i stworzeniem okręgów-zombie, które mogą nigdy nie zostać wykorzystane i narusza zasady dobrej legislacji

Największy brytyjski związek zawodowy listonoszy mówi, że głosowanie korespondencyjne w W. Brytanii może być wykonalne, ale krótkie terminy piętrzą potencjalne problemy logistyczne po stronie ambasady.

