Wyciekła policyjna lista osób na kwarantannie. Łącznie ponad 300 adresów. Policja pod nadzorem prokuratury będzie badała sprawę wycieku danych ponad 300 rodzin z Gniezna i okolic, które znajdują się na kwarantannie domowej w związku z pandemią koronawirusa. O sprawie poinformowały lokalne media. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wszczęła śledztwo w sprawie upublicznienia w sieci danych osób z powiatu gnieźnieńskiego, które przebywają na kwarantannie. Wspomniana lista zawiera ponad 300 pozycji. O jej opublikowaniu w internecie napisał w niedzielę portal Gniezno.naszemiasto.pl. Wtedy też zawiadomiono prokuraturę i sanepid. – Wczoraj otrzymałam informację telefoniczną od mieszkanki powiatu gnieźnieńskiego, która poinformowała nas, że w internecie krąży lista z adresami osób będących na kwarantannie. Poprosiłam o przesłanie tej listy na nasz adres mailowy, w celu jej weryfikacji – powiedziała portalowi Anna Stejakowska, dyrektor gnieźnieńskiego sanepidu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

