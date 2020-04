Wyrok w sprawie gwałconej przez księdza ostateczny Wyrok zasądzający milion złotych odszkodowania i dożywotnią rentę od Towarzystwa Chrystusowego na rzecz kobiety gwałconej w dzieciństwie przez księdza – członka tego zgromadzenia – jest ostateczny – orzekł we wtorek Sąd Najwyższy. Orzeczeniem tym Sąd Najwyższy oddalił dwie skargi kasacyjne w tej sprawie złożone przez dom zakonny i zgromadzenie chrystusowców. Tym samym w mocy pozostają konsekwencje wyroków sądów pierwszej i drugiej instancji. – Sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej – przekazał Polskiej Agencji Prasowej Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN. Jak przypomniał, początkowo sprawa miała zostać rozstrzygnięta na rozprawie 26 marca, ale z powodu zagrożenia koronawirusem tamten termin został zdjęty z wokandy. Na wniosek powódki o przyspieszenie rozpatrzenia sprawy “uzasadniony jej sytuacją zdrowotną i życiową” zdecydowano jednak o skierowaniu kasacji na posiedzenie niejawne. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.