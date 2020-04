Wysoka śmiertelność, ale wyższa wyleczalność! Stale rosnąca liczba ofiar koronawirusa w Polsce przeraża nas wszystkich. Nie należy jednak zapominać o pacjentach, którym już udało się pokonać śmiercionośną chorobę. Wyleczonych osób w naszym kraju jest o wiele więcej niż zmarłych z powodu COVID-19. Biorąc pod uwagę najświeższe dane z Ministerstwa Zdrowia, od początku epidemii w Polsce zakażonych zostało już 5575 osób. Zmarło niestety aż 174 pacjentów. W tych budzących największe emocje komunikatach rządu nikną jednak informacje o poziomie wyleczalności. Tymczasem w Polsce już 284 osoby zostały wyleczone z COVID-19. Krótko mówiąc: więc ludzi pokonało koronawirusa niż zmarło w związku z zakażeniem. W chwili obecnej (9 kwietnia, godz. 21:00) śmiertelność w Polsce wynosi 3,1 proc., z kolei wyleczalność – 5,1 proc. To zdecydowanie optymistyczna informacja. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

