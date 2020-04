Wysokie grzywny za ignorowanie nakazu zachowywania odległości w Brampton Prawo w mieście Brampton staje się coraz ostrzejsze wobec tych, którzy w dalszym ciągu łamią zasady dystansowania społecznego podczas pandemii koronawirusa. Miasto wprowadza w życie przepisy mające na celu wymuszenie zachowywania odległości, które na nieprzestrzegających ich nałożą grzywnę w wysokości od 500 do 100 000 dolarów. Mimo że wszystkie parki i place zabaw w Brampton są zamknięte od 26 marca, wiele osób ignoruje znaki i przeskakuje przez ogrodzenia. Burmistrz Patrick Brown ma nadzieję, że groźba wysokiej grzywny coś zmieni. „Grzywny te zapewnią, że ci, którzy nie przestrzegają nowych zasad, będą ponosić konsekwencje swoich działań” – powiedział. Ustawa Brampton COVID-19 dotycząca środków nadzwyczajnych zawiera przepisy, które: nakazują utrzymywania odległości między ludźmi nie mniejszej niż 2 metry gdziekolwiek się znajdują (nie dotyczy to ludzi, którzy mieszkają pod jednym dachem)

zabraniają siedzenia lub stania w odległości mniejszej niż 2 metry od siebie, czy to wewnątrz, czy na zewnątrz (nie dotyczy to ludzi, którzy mieszkają pod jednym dachem)

zabraniają ludziom korzystania z następujących obiektów miejskich:

– placów zabaw i urządzeń w parkach,

– parków dla psów nie prowadzonych na smyczy,

– miejsc piknikowych,

– obiektów sportowych na świeżym powietrzu i sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu, w tym boisk sportowych, placów do koszykówki i kortów tenisowych;

– ośrodków wypoczynkowych i okolicznych terenów,

