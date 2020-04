“Wywróciliśmy sprawy do góry nogami” – naukowcy ulegli presji newsów o koronawirusie Naukowcy stworzyli modele, jak poruszać się w czasie epidemii – donosiły media, powołując się na symulację stworzoną przez inżynierów z Holandii. Redakcje informowały, że to wyniki “badań naukowych”. Tymczasem autorzy – widząc zainteresowanie opinii publicznej koronawirusem – ominęli przyjęte zasady publikacji badań naukowych. Popularna w anglojęzycznym internecie stała się na początku kwietnia komputerowa symulacja, która miała prezentować, jak wygląda droga, jaką pokonują kropelki wydzielane podczas kaszlu czy kichania, gdy ludzie biegną. Wykorzystując ją, w artykułach prasowych sugerowano, jak ludzie powinni uprawiać sport w czasie pandemii COVID-19, by uniknąć ewentualnego zakażenia. 7 kwietnia o symulacji informowały dwa artykuły w belgijskich dziennikach “Het Laatste Nieuws” i “De Morgen”. Opowiadał o niej jeden z jej głównych autorów – Bert Blocken, inżynier, pracownik naukowy holenderskiego Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

