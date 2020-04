Z czym muszą się zmagać pracownicy medyczni w USA? Liczba zakażonych koronawirusem w USA nieubłaganie zbliża się do 500 tysięcy. Odnotowano tam już ponad 15 tysięcy zgonów. Amerykańscy lekarze stojący na pierwszej linii frontu przeciwko zarazie, są wstrząśnięci szkodami, jakie wyrządza, nie tylko pacjentom i ich rodzinom, ale także im samym. Dr Jonathan Zipkin, wicedyrektor jednej z nowojorskich placówek medycznych, opisuje swoje doświadczenie na dwa sposoby. – Po pierwsze, pijemy z hydrantu, a po drugie wszystko się pali, włącznie z gaśnicami – mówi Zipkin.



Musiał zwiększyć bezpieczeństwo w swoich szpitalach, ponieważ zachowanie wielu ludzi znacząco odbiegało od dopuszczalnego. Zipkin skarży się, że osoby odwiedzające potrafią demolować poczekalnię, ubliżać, pluć i kasłać na twarze jego pracowników. Niektórzy jego lekarze płaczą pod koniec zmiany.

