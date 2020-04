Z cyklu: Głos sceptyka z Polski

Co się z nami porobiło? Zamiast zewrzeć szeregi, wspólnie bronić się przed cholernym wirusem, walka (wojna!) polsko-polska toczy się jak w najgorszych czasach. Rządzących interesuje wyłącznie utrzymanie się na stołkach. Głowią się jedynie jakby tu nie przegrać. W tym celu gotowi są sprezentować rodakom wirusa, jakiego świat nie widział. Opozycja zaś jest – ale jakby jej nie było. Wszyscy gęby mają pełne sloganów, a naród trzęsie się ze strachu przed wirusem. I znowu stajemy się pośmiewiskiem Europy.

Trzeba nie mieć oleju w głowie, żeby sięgać do argumentu za nieodkładaniem terminu wyborów powszechnych, gdyż w późniejszym terminie może dojść do kolejnego wybuchu śmiercionośnej dawki korony-wirusa. Są to nie tyle strachy na Lachy. To jest po prostu głupota.

Koronawirus obnaża słabość demokracji. System to dobry, ale słaby. Chińskie rządy dyktatorskie wydają się być o niebo sprawniejsze od demokratycznego Starego Kontynentu. Choć skala śmiercionośnej pandemii jest czy też była tam ogromna, polityka silnej ręki przynosi korzyści. W Europie zachodniej walka z zarazą ślimaczy się, czy to Włoszech, czy we Francji, a nawet w Stanach Zjednoczonych. O naszej Ojczyźnie lepiej nie mówić – w pierwszej fazie władze uważały, że nic się nie dzieje, zaledwie „deszcz pada”, teraz wzięto się do roboty, tyle że towarzyszy temu chaos, brak łóżek szpitalnych itp. Jeden lekarz-specjalista w okienku telewizyjnym głosi, że maseczki są zbyteczne, inny przeciwnie. Ot, burdelik, jak to u nas.

Skala kłamstwa, jakim karmią nas rządzący, demagogia sięgająca czasów kultu jednostki sprawiają, iż demokracja została zakopana na tyle głęboko, że dużo jeszcze upłynie wody w Wiśle zanim Polska wyjdzie na prostą.

To byłoby na tyle z pięknego kraju nad Wisłą.

Jerzy Klechta