Zaginęli wnuczka i prawnuk Roberta F. Kennedy’ego Rzecznik rodziny Kennedych potwierdził dzisiaj, że dwie zaginione osoby widziane ostatnio w kajaku u wybrzeży Zatoki Chesapeake na wschodnim wybrzeżu USA to Maeve McKean i jej ośmioletni syn Gideon. Kobieta jest wnuczką Roberta F. Kennedy’ego. To kolejne tajemnicze zaginięcie członków znanej rodziny. Media już od kilkudziesięciu lat mówią wręcz o “klątwie rodziny Kennedych”. Ostatni raz zaginionych widziano wczoraj po południu, dryfujących kilka mil od brzegu. Początkowo straż pożarna hrabstwa Anne Arundel, nie ujawniała tożsamości zaginionych. Informowano jedynie, że zaniepokojony świadek, zadzwonił pod numer 911, mówiąc, że widział dwie osoby dryfujące w małym kajaku. Policja stanu Maryland oświadczyła, że “wstępne dochodzenie wykazało, że para mogła płynąć w kajaku z rezydencji w Shady Side, do zatoki, aby wyłowić z wody piłkę i najprawdopodobniej mogła nie dopłynąć z powrotem do brzegu”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

