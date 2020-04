Zagrożenie w domach opieki i reakcja władz Ontario Nadszedł czas na zmiany systemowe w systemie opieki długoterminowej w Ontario, w którym odnotowano znaczną część zgonów w prowincji. Prawie wszyscy są chorzy Dwóch mieszkańców zmarło, a prawie wszystkie osoby mieszkające w domu opieki długoterminowej dla osób niepełnosprawnych w Markham uzyskały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Zarząd Domu Butternut Lane ogłosił wybuch epidemii koronawirusa pod koniec ubiegłego tygodnia po tym, jak 10 mieszkańców i dwóch pracowników uzyskało pozytywny wynik testu na COVID-19. Od tego czasu 37 mieszkańców i 12 pracowników miało wynik pozytywny. W środę na ranem w szpitalu Markham-Stoufville zmarł 58-letni Martin Frogley. „Odszedł spokojnie, słuchając muzyki, którą kochał. Był cudownym synem, wujem i najlepszym bratem, o kogo można było kiedykolwiek poprosić ”- czytamy w oświadczeniu jego rodziny upublicznionym przez szpital. W środę wieczorem potwierdzono drugą śmierć w tym samym domu opieki. Jak podało CityNews, jego siostra Patricia Baird zmarła o 15.15. Przez ostatnie pięć lat mieszkała w domu w Markham. Kilku pracowników, w tym wszyscy PSW, wyszli z domu po tym, jak zostali poinformowani o wybuchu pandemii w obawie o swoje bezpieczeństwo. W domu opieki znajdują się osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo. Szpital Markham zorganizował zespół szybkiego reagowania, aby zapewnić odpowiednią opiekę i kontrolę zakażeń, a także rozmieścić personel w domu. Była posłanka federalna z Markham i była federalna minister zdrowia Jane Philpott, która jest lekarzem rodzinnym, również zapewniła wsparcie kliniczne w placówce. Opieka zdrowotna regionu York pomagała również w kontroli zakażeń i zapewnianiu sprzętu ochronnego. Wspólne oświadczenie ze szpitala Markham-Stouffville i Domu Butternut Lane mówi, że wciąż stoją przed wieloma wyzwaniami i starają się zapewnić odpowiedni personel, wsparcie medyczne i sprzęt ochronny. Markham ma również do czynienia z wybuchem epidemii w domu opieki długoterminowej Markhaven Home for Seniors, w którym zmarło co najmniej ośmiu mieszkańców. Reakcja rządu Ontario Premier Doug Ford dał zielone światło do zmian systemowych w systemie opieki długoterminowej w Ontario, w którym odnotowano znaczną część zgonów w prowincji. „Musimy podnieść standardy… To sygnał alarmowy dla świata, nie tylko Ontario”. W międzyczasie Ontario wydało zakaz pracownikom opieki długoterminową pracy w wielu domach. Prowincja przyznała, że ​​niektóre ogniska koronawirusa były wynikiem tego, że niektórzy pracownicy pracując w dwóch lub trzech domach przypadkowo sprowadzili wirusa. Przepis zaczyna obowiązywać 22 kwietnia i obowiązuje tylko przez sześć dni, ale rząd zapowiedział, że prawdopodobnie zostanie przedłużony podobnie jak inne nakazy nadzwyczajne. Minister opieki długoterminowej Merrillee Fullerton powiedziała, że jest to rozwiązanie tymczasowe i że Ontario będzie współpracować z rządem federalnym w celu rozwiązania kwestii płac dla tych pracowników na czas gdy nie będą mogli pracować w więcej niż jednym domu. „Jest to tymczasowy środek pozwalający na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19”, powiedziała. Związki pracowników służby zdrowia od dawna podnoszą ten problem, mówiąc, że pracownicy często pracują w wielu placówkach, ponieważ nie mogą uzyskać pełnych etatów. Rząd powiedział, że „zachęca pracodawców opieki długoterminowej do oferowania swoim pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin do pracy w pełnym wymiarze godzin podczas epidemii COVID-19”. Joanna Wójcik

Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.