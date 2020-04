Zakupy w czasach COVID-19 • Sieć supermarketów T&T ogłosiła, że od poniedziałku w niektórych sklepach zacznie oferować klientom mierzenie temperatury przy pomocy ręcznego urządzenia na podczerwień, które skanuje czoło klienta. Badanie jest całkowicie dobrowolne. Popularna sieć supermarketów prowadzi sklepy w Ontario, Kolumbii Brytyjskiej i pracownikach Alberta.r. „Jak wszyscy wiemy, gorączka jest najczęstszym objawem COVID-19”, napisała firma na Facebooku. • Wymaganie od klientów noszenia masek staje się praktykowane w coraz większej liczbie supermarketów w Toronto. Niektóre sklepy w Scarborough niedawno wprowadziły zasady zakazujące wstępu klientom, którzy nie noszą masek. Najnowszy supermarket, który przyjął taką politykę, to sklep Nations Experience. • Sklepy Canadia Tire w Kanadzie działają, ale w Ontario zostały zamknięte i działają tylko online, dostarczając zamówione towary pod domy klientów lub pozwalając na odbiór zakupów spod sklepów. Niestety, niezbyt nowoczesna strona Canadian Tire szwankuje i wiele osób narzeka na opóźnienia i problemy z realizacją zamówień. • Shoppers Drug Mart Aby wydał pracownikom zakaz pakowania artykułów spożywczych w torby wielokrotnego użytku przynoszone przez klientów. Firma nie będzie pobierać również opłaty za torby plastikowe, jeśli klienci zdecydują się zostawić torby wielokrotnego użytku w domu. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

