Zamykajmy okna, nadciąga chmura z Czarnobyla? Wielu z Was dostało dziś zapewne wiadomość na swoim Facebooku, która mogła, a nawet powinna zaniepokoić. W skrócie, fizycy z Polskiej Akademii Nauk mieli ostrzegać, że nad Polskę nadciąga chmura z Czarnobyla, wobec czego trzeba pozamykać okna i pod żadnym pozorem nie wychodzić na zewnątrz. Czy faktycznie powinniśmy się bać? Drogi Czytelniku, jeśli nie masz czasu na przeczytanie całego tekstu, odpowiem już teraz: absolutnie nie musisz obawiać się radioaktywnej chmury, bo taka nie nadciąga. Jeśli jednak chcesz dowiedzieć się, dlaczego nie ma powodów do paniki, spieszę z wyjaśnieniem. Okolice Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej pustoszą w ostatnich dniach masywne pożary. Choć miejscowe władze uspokajają, że ogień jest pod kontrolą, nie oszczędził on najbardziej skażonych terenów, włącznie ze sławnym "Czerwonym Lasem". Skoro drzewa na tym obszarze natychmiast zmieniły kolor, nietrudno domyślić się, jak groźne dla życia substancje pochłonęły.

