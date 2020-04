Zarząd woj. warmińsko-mazurskiego podzielił pieniądze z UE na walkę z koronawirusem 29 mln zł z UE wesprze warmińsko-mazurskie placówki ochrony zdrowia w walce z pandemią COVID-19. Zarząd województwa podzielił pieniądze, z których skorzystają placówki zdrowia – poinformowało we wtorek biuro prasowe zarządu. “Pozwoli nam to na rozpoczęcie naboru wniosków i uruchomienie tych pieniędzy. Liczy się czas, dlatego będziemy maksymalnie skracać i upraszczać wszelkie procedury” – powiedział marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. wskazuje na możliwość zastosowania przy wyborze projektów trybu nadzwyczajnego, co również pozwoli jak najszybciej uruchomić środki – wyjaśniło biuro prasowe. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

