Zasiłki 2000 dol. miesięcznie – podania od jutra i wszystkie zasady

Kanadyjczycy mogą zacząć ubiegać się o zasiłki już w poniedziałek, podał w niedzielę premier Justin Trudeau. Zapoiedział też, że rząd pracuje także nad sposobami pomocy osobom, które nie są objęte programami, które zostały wprowadzone do tej pory, w tym studentom.

Zasiłek z tytułu Canada emergency response benefit (CERB) zapewni osobom, które utracą źródło dochodu z powodu COVID-19, 2000 dol. miesięcznie przez 16 tygodni.

Kanadyjczycy kwalifikujący się na zasiłki z tytułu ubezpieczenia na wypadek utraty pracy (Employment Insurance – EI) mogą ubiegać się o nie ubiegać i będą otrzymywać świadczenia CERB przez cztery miesiące anim zaczną otrzymywać świadczenia z tytułu EI.

Rejestracja na CERB zaczyna się od 6 rano (ET) w poniedziałek, ale Kanadyjczycy są proszeni o składanie wniosków według miesiąca urodzenia, aby uniknąć przeciążenia portalu:

• osoby urodzone od stycznia do marca mogą złożyć wniosek w dniu 6 kwietnia, pierwszego dnia otwarcia portalu,

• osoby urodzone od kwietnia do czerwca mogą złożyć wniosek 7 kwietnia,

• osoby urodzone od lipca do września – 8 kwietnia,

• Kanadyjczycy urodzeni od października do grudnia mogą składać wnioski 9 kwietnia.

Trudeau powiedział, że Kanadyjczycy mogą oczekiwać płatności w ciągu trzech do pięciu dni za pośrednictwem bezpośredniego depozytu lub w ciągu 10 dni pocztą.

Kto się kwalifkuje na CERB:

• osoby zamieszkałe w Kanadzie, które mają co najmniej 15 lat;

• które przestały pracować z powodu COVID-19 lub są uprawnione do regularnych świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego lub zasiłków chorobowych EI;

• które miały dochód w wysokości co najmniej 5000 dol. w 2019 r. lub w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku; i

• które są lub oczekują, że pozostaną bez pracy lub dochodu z samozatrudnienia przez co najmniej 14 kolejnych dni w początkowym okresie czterech tygodni.

Dochód w wysokości co najmniej 5000 dol. może pochodzić z jednego lub kilku następujących źródeł: zatrudnienia; samozatrudnienie; zasiłków macierzyńskich i rodzicielskich w ramach programu ubezpieczenia pracowniczego i / lub podobnych świadczeń wypłacanyc w Quebecu w ramach rodzicielskiego planu ubezpieczenia.

Świadczenie jest dostępne tylko dla osób, które przerwały pracę i nie mają dochodów z pracy lub samozatrudnienia z przyczyn związanych z COVID-19. Jeśli nie przestałeś pracować z powodu COVID-19, nie przysługuje ci zasiłek.

Trudeau przyznał również, że w programie są luki, w tym dotyczące studentów. Aby kwalifikować się, wnioskodawcy musieli pracować i utracili cały dochód.

„Jest to kwestia, o której jesteśmy bardzo, bardzo świadomi, od modyfikacji programu letniej pracy w Kanadzie po szukanie bezpośredniego wsparcia dla studentów” – powiedział. „Wiemy, że musimy zrobić więcej dla ludzi, którzy kończą studia i szukają sposobów zabezpieczenia dochodów tego lata. Jest to coś, o czym powinniśmy mieć więcej do powiedzenia w nadchodzących dniach”.

Konserwatywny krytyk ds. finansów Pierre Poilievre powiedział, że rząd musi znaleźć sposób, aby umożliwić ludziom zakwalifikowanie się na zasiłek, mimo że jednocześnie pracują w ograniczonym wymiarze godzin. Powiedział, że obecne przepisy, zgodnie z którymi wnioskodawcy nie mogą mieć żadnego źródła dochodu, zabraniają pracownikom podejmowania choćby ograniczonych godzin pracy

„Jeśli pracują i zarabiają pieniądze w okresie, w którym otrzymują zasiłek, całkowicie tracą zasiłek… skutecznie blokuje się więc wykonywanie jakiejkolwiek pracy”, powiedział podczas konferencji prasowej w niedzielę.

Rząd oferuje również 75-procentową dopłatę do wynagrodzenia, aby pracodawcy mogli utrzymać pracowników na etatach, ale Poilievre powiedział, że okres oczekiwania na to świadczenie – od trzech do sześciu tygodni jest zbyt długi i że wiele firm upadnie, zanim zaczną otrzymywać subsydia.

Wezwał rząd do zrobienia więcej, aby pomóc małym firmom utrzymać się na rynku.