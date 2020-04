Zdalna szkoła tonie w biurokracji. “Nauczyciele i dyrektorzy pracują po 14 godzin”. – Do północy w każdy piątek muszę wysłać raport z każdej minuty mojej zdalnej pracy – mówi polonistka z wiejskiej podstawówki na Podkarpaciu. Edukacja zdalna zatopiła nauczycieli i dyrektorów w papierach, a już wcześniej nadmierna biurokracja była jednym z większych problemów w szkołach. “Czy w celach kontaktowych szkoła korzysta z wiadomości SMS, wiadomości e-mail, oprogramowania Skype, WhatsApp, Messenger, poczty tradycyjnej, telefonu, formy papierowe, lekcje on-line, media społecznościowe?” Każda z wymienionych opcji to osobne pytanie w jednej z wielu ankiet rozesłanych do szkół przez kuratoria oświaty. – Oni codziennie wysyłają nam jakieś ankiety, często bardzo późno i każą odsyłać niemal natychmiast. Szczytem była ankieta przesłana o godzinie 22 z terminem wypełnienia do godziny 10 rano następnego dnia – mówi dyrektorka niepublicznej podstawówki na Mazowszu. – Na dodatek każą nam wpisywać dane, które i tak już mają w systemie informacji oświatowej i zadają jakieś głupawe pytania, na które nikt nie ma teraz czasu. Kuratorium jeszcze nic nie zrobiło, by nam w czymś rzeczywiście pomóc. A dziś zadzwoniła do mnie wizytatorka z pouczeniem, że mam wypełniać te ankiety, bo potem pożałuję – dodaje. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.