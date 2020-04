Zgony z powodu COVID-19: w Polsce jeden kod, WHO używa dwóch Polskie wytyczne dotyczące określania COVID-19 jako przyczyny zgonu nie uwzględniają pełnej klasyfikacji WHO. Obejmują tylko przypadki, gdy wynik testu laboratoryjnego był dodatni. Nie dotyczą osób podejrzanych o zachorowanie na COVID-19 lub takich, u których zakażenie jest prawdopodobne. W mediach społecznościowych pojawiają się wpisy internautów o tym, że liczba zgonów na COVID-19 w Polsce jest zaniżona – bo np. odmawiano testów pacjentom, którzy mieli kontakt z zakażonym; nie uwzględniano osób zmarłych w domu; jako przyczynę śmierci osoby zakażonej koronawirusem podawano choroby współistniejące. Sprawą klasyfikacji zgonów w wyniku koronawirusa zajmowały się też media. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny opublikował 26 marca na swojej stronie internetowej wytyczne dotyczące “kodowania zgonów związanych z zakażeniem nowym koronawirusem wywołującym COVID-19”. Jak napisano we wprowadzeniu, celem zaleceń jest “dostarczenie wskazówek dotyczących kodowania zgonów związanych z zakażeniem nowym koronawirusem wywołującym COVID-19, które uwzględniają: przyczynę zgonu (bezpośrednią, wtórną i wyjściową), choroby współistniejące i potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

