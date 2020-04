Zgromadzenie na prawie 100 osób w Pałacu Prezydenckim W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość mianowania 80 osób do pełnia urzędu na stanowiskach asesorów sądowych. Na stronie prezydenta pojawiły się zdjęcia, na których widać dziesiątki ludzi w ogrodach siedziby prezydenta. “Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniami z dnia 2 kwietnia 2020 r. mianował do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego 80 osób. (…) Asesorzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta RP indywidualnie w dniu 7 kwietnia” – czytamy na stronie internetowej prezydenta. Do wpisu załączono kilkadziesiąt zdjęć. Widać na nich, jak spora grupa ludzi w maskach ochronnych czeka, aby złożyć ślubowanie przed Andrzejem Dudą. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.