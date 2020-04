“Zjednoczonej Prawicy już nie ma”. PiS odcina się od Porozumienia i wyklucza wsparcie finansowe. To raczej koniec Zjednoczonej Prawicy w formule, jaką znamy, czyli z Porozumieniem na pokładzie. Podobno partia Jarosława Gowina już została odcięta od subwencji, a wspólne listy w kolejnych wyborach są wykluczone. Niezależnie od tego, co “gowinowcy” ostatecznie zrobią ws. wyborów prezydenckich. Kulisy sporu w obozie władzy opisuje Wirtualna Polska, która rozmawiała ze współpracownikami Jarosława Kaczyńskiego. – Prezes PiS z Gowinem nie wyobraża sobie dalszej współpracy – mówi jeden z informatorów.



Rozmówca portalu przedstawił trzy kluczowe fakty dotyczące obecnej sytuacji. – Już dziś wiemy, że o wspólnych listach wyborczych z partią Gowina nie ma mowy. I nie będzie. Niezależnie od tego, co chłopaki zrobią w Sejmie w przyszłym tygodniu. Na każdym szczeblu w PiS-ie "gowinowcy" są skreśleni – przekonuje.

