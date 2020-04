Zmarł twórca legendarnego utworu “Lean on me” (posłuchaj) Bill Withers, który w latach 70. napisał i śpiewał wiele uwielbianych piosenek, w tym „Lean On Me”, „Lovely Day” i „Ain’t No Sunshine”, zmarł w Los Angeles na komplikacje związane z chorobą serca. Miał 81 lat. Trzykrotny zdobywca nagrody Grammy wycofał się z tworzenia muzyki w połowie lat 80. Zmarł w czasach kiedy jego piosenki stanowią inspirację podczas pandemii koronawirusa, a pracownicy służby zdrowia, chóry, artyści i inni tworzą własne wersje w „Lean on Me”, aby pomóc innym przetrwać trudne czasy. Jego bliscy napisali w oświadczeniu: „Jesteśmy zdruzgotani utratą naszego ukochanego, oddanego męża i ojca (…) jego muzyka na zawsze należy do świata. W tym trudnym czasie modlimy się, aby jego muzyka zapewniała komfort i rozrywkę”. Piosenki Withersa podczas jego krótkiej kariery stały się nieodłącznymi elementami zaręczyn, wesel i przyjęć. „Lean On Me”, pean do przyjaźni, został wykonany podczas inauguracji zarówno Baracka Obamy, jak i Billa Clintona. „Ain’t No Sunshine” i „Lean on Me” należą do listy 500 największych piosenek wszechczasów magazynu “Rolling Stone”. Żeby posłuchać tego utworu, wycisz POLcast – niżej na prawym marginesie: Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.