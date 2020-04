Zmarła osobista sekretarka Władysława Sikorskiego W czwartek w Nowym Jorku zmarła Walentyna Janta-Połczyńska, osobista sekretarka i tłumaczka gen. Władysława Sikorskiego, premiera rządu RP na uchodźstwie w czasie wojny. Miała 107 lat. Janta-Połczyńska była nazywana Pierwszą Damą Polonii amerykańskiej. Zmarła w szpitalu w dzielnicy Forest Hills. Powiadomił o tym nowojorski „Nowy Dziennik”. Walentyna Janta-Połczyńska urodziła się w 1913 r. we Lwowie w pochodzącej z Anglii rodzinie inżyniera i przemysłowca naftowego Williama Stockera. W 1938 r. wyjechała na studia do Londynu. Po wybuchu II wojny światowej i utworzeniu rządu RP na uchodźstwie pełniła funkcję osobistej sekretarki gen. Sikorskiego, z którym współpracowała aż do jego śmierci w 1943 r. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

