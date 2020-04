Znaczący przyrost zmarłych w nowych statystykach Ministerstwa Zdrowia Ministerstwo Zdrowia opublikowało w poniedziałkowe popołudnie kolejny raport dotyczący przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Wynika z niego, że w ciągu ostatniej doby w Polsce przybyło aż 306 przypadków zakażenia koronawirusem, a zmarło 20 osób. “Mamy 140 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (38), łódzkiego (22), śląskiego (18), wielkopolskiego (16), świętokrzyskiego (13), dolnośląskiego (12), małopolskiego (7), pomorskiego (4), podkarpackiego (3), zachodniopomorskiego (3), podlaskiego (3), lubuskiego (1)” – poinformowało Ministerstwo Zdrowia w ostatnim raporcie z dnia 20 kwietnia. Resort ogłosił również, że zmarli kolejni chorzy. “Z przykrością informujemy o śmierci 18 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 83-M Toruń, 96-K Kalisz, 87-K Pleszew, 65-K 74 K Poznań, 66-K 60-M 86-M 63-M 90-K 81-K Warszawa, 65-M 80-K 90-K 89-M Kraków, 54-K 61 M 72-M Nowogrodziec. Większość osób miała choroby współistniejące” – czytamy w nowym komunikacie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

