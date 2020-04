Zuckerberg o roli mediów społecznościowych w czasach pandemii Twórca Facebooka Mark Zuckerberg uważa, że media społecznościowe mogą okazać się kluczowe w walce z pandemią koronawirusa. Zbieranie danych ma ułatwić wcześniejsze reagowanie przy jednoczesnym braku ingerencji w prywatność użytkowników. W swoim artykule na łamach “Washington Post” Zuckerberg zauważa, że wobec perspektywy znoszenia ograniczeń rządy będą musiały wiedzieć znacznie więcej szczegółów na temat rozprzestrzeniania się wirusa. Twórca Facebooka przyznaje, że śledzenie kolejnych przypadków jest niewątpliwie trudne, ale możliwości, jakie dają media społecznościowe z miliardami użytkowników, mogą okazać się znacznym ułatwieniem. Podał kilka przykładów, jak jego firma pomaga w walce z epidemią. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

