Zwalczanie kryzysu kryzysem. Są już cięcia w edukacji i pomocy społecznej. Ograniczanie godzin świetlicowych, wsparcia psychologa czy zajęć logopedycznych. Obcinanie dodatków, brak wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Samorządy, przeciążone walką z koronawirusem, a wcześniej reformą edukacji, już tną koszty utrzymania oświaty. Redukcji boi się też pomoc społeczna Sygnał do redukcji etatów dał rząd. Pod pozorem walki epidemią wprowadził przepisy, które pozwalają zwalniać pracowników administracji publicznej w imię „sprawiedliwości społecznej”. Ale cięcia widać też już tam, gdzie zatrudnienie i jakość usług publicznych kształtują samorządy. Chude lata dla oświaty Część dyrektorów i władz lokalnych oszczędza na godzinach nadliczbowych dla nauczycieli. „Często jest tak, że nauczyciel oprócz etatu prowadzi jeszcze jedną czy dwie klasy. W ramach nauczania zdalnego oczywiście nie może ich opuścić, ale dyrektor podejmuje decyzję o niewypłacaniu pieniędzy za to, co ponad pensum” – mówi OKO.press Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.