Zwolnienie z czynszu dla małych firm Rząd federalny zapewni ulgę w opłatach czynszów dla firm, które nie mogą sobie pozwolić na płacenie właścicielom w czasie, gdy ich działalność jest poważnie ograniczona lub zamknięta z powodu pandemii COVID-19. Pomoc federalna, która ma obniżyć czynsz o 75 procent dla dotkniętych pendemią małych przedsiębiorstw, będzie udzielana we współpracy z prowincjami i terytoriami, które są właściwymi organami w zakresie czynszów. Awaryjna pomoc dla małych firm zapewni bezzwrotne pożyczki kwalifikującym się właścicielom nieruchomości komercyjnych w celu pokrycia 50 procent trzech miesięcznych opłat czynszowych należnych od najemców-małych firm doświadczających trudności finansowych w kwietniu, maju i czerwcu. Pożyczki zostaną umorzone, jeśli właściciel nieruchomości objętej hipoteką zgodzi się obniżyć czynsz najemcy małego przedsiębiorstwa o co najmniej 75 procent w ciągu trzech odpowiednich miesięcy w ramach umowy o umorzeniu czynszu, która obejmie zobowiązanie do nieeksmitowania najemcy w trakcie trwania umowy. Najemca małego biznesu pokryłby resztę, do 25 procent czynszu. Najemcy małych firm to w rozumieniue rządu ci, którzy płacą czynsz poniżej 50 000 dolarów miesięcznie i którzy tymczasowo zaprzestali działalności lub doświadczyli co najmniej 70-procentowego spadku przychodów sprzed COVID-19. Program jest również dostępny dla organizacji charytatywnych i organizacji non-profit. Oczekuje się, że nowy program zacznie obowiązywać od połowy maja, a właściciele nieruchomości komercyjnych będą obniżać czynsze dzierżawców płatne w kwietniu i maju, z mocą wsteczną, oraz w czerwcu. „W najbliższych dniach będziemy mieli więcej do powiedzenia na temat wsparcia czynszów dla większych firm” – powiedział premier Justin Trudeau w swoim codziennym publicznym wystąpieniu w piątek. Minął pierwszy miesiąc tego okresu, a minister finansów Bill Morneau zaapelował do właścicieli o elastyczność, dopóki program nie zostanie uruchomiony. Kanadyjska Federacja Niezależnego Biznesu pochwaliła wiele elementów nowego programu, ale miała też pewne zastrzeżenia. Federacja obawia się, że program może być zbyt skomplikowany i zbyt zależny od właścicieli, aby działał z powodzeniem, powiedziała wiceprezes Laura Jones. Federacja powiedziała, że ​​właściciele nieruchomości nie mogą zawracać sobie głowy programem, jeśli oznacza to pokrycie części strat, nawet jeśli ich lokatorzy bardzo potrzebują pomocy. Ponadto próg 70% utraconych dochodów może zdyskwalifikować dotknięte kryzysem firmy od uzyskania pomocy. „To dobra wiadomość, ale wielu właścicieli firm z dużymi stratami w przychodach nie kwalifikuje się do programu”, powiedział Jones. Trudeau powiedział, że rząd stara się pomóc jak największej liczbie firm, ale przypomniał ludziom o bezprecedensowym kryzysie, jakiego doświadcza Kanada. Zauważył też, że małe firmy mają również dostęp do kredytów, które pomogą im przetrwać kryzys. Instytucje finansowe udzieliły kwalifikującym się przedsiębiorstwom nieoprocentowanego kredytu w wysokości do 40 000 dolarów, z czego do 10 000 dolarów może być umorzone, jeśli pożyczka zostanie spłacona do końca 2022 r. Trudeau powiedział, że nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób kraj zamierza ponownie otworzyć gospodarkę, więc środki pomocy wprowadzone przez rząd zostaną dostosowane w miarę rozwoju sytuacji. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

