ak będą wyglądać wybory kopertowe? OKO.press wyjaśnia całą procedurę. Nawet kilka milionów pakietów wyborczych nie trafi pod właściwy adres. Jedna osoba może oddać do skrzynki nadawczej nieograniczoną liczbę kopert zwrotnych. Jak w praktyce będą wyglądały pocztowe wybory? OKO.press wyjaśnia całą procedurę i pokazuje wszystkie pułapki Jak będzie wyglądało doręczanie? Kto i za co odpowiada? Co mam zrobić? Czy mam obowiązek oddania głosu? OKO.press stara się podsumować wszystko to, co wiemy na temat procedury głosowania, które odbędzie się (lub nie) 10 maja. Zwracamy uwagę nie tylko na obecny i projektowany stan prawny, ale również na rzeczywiste działania podejmowane przez organy administracji i możliwe scenariusze. Wskazujemy główne zagrożenia dla tajności i powszechności wyborów, a także logistyczne pułapki. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

