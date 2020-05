USA a Kanada: Amerykanie ufają Kanadyjczykom bardziej niż sobie samym

COVID-19 podważył zaufanie Kanadyjczyków do ich amerykańskich sąsiadów, ale mieszkańcy USA ufają bardziej swoim północnym sąsiadom niż sobie, sugeruje nowy sondaż online.

Badanie przeprowadzone w ubiegłym tygodniu przez Leger and Association for Canadian Studies, ustaliło, że tylko 33% respondentów w Kanadzie wyraziło zaufanie do Amerykanów, w porównaniu z 58% w podobnym badaniu z listopada ubiegłego roku.

Natomiast wśród respondentów mieszkających w USA 71 procent stwierdziło, że ufa Kanadyjczykom, w porównaniu z 67 procentami, którzy wyrazili zaufanie do swoich współobywateli.

„Widać ogólne zmniejszenie zaufania do Stanów Zjednoczonych” – powiedział Jack Jedwab, prezes Association for Canadian Studies, grupy non-profit, która prowadzi badania w imię szerszego zrozumienia kraju i jego mieszkańców.

Jedwab powiedział, że w USA, kraju tak rozdartym głębokimi politycznymi liniami podziału, kryzys COVID-19 na wiele sposobów wykorzystuje i poszerza te podziały, podczas gdy w Kanadzie opozycja nie odnowiła waśni parlamentarnej z rządzącymi liberałami.

„Nie widzimy takiego samego podziału w Kanadzie jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest już polityczny podział między republikanami i demokratami, a wybory nie są zbyt daleko… w tej chwili po prostu uderza mnie w Kanadzie, że zapewne jest o wiele więcej solidarności i mniej podziałów. ”

Po tygodniach kryzysu Kanadyjczycy patrzą z uwagą na swoich amerykańskich sąsiadów: tłumy protestujących, niektórzy ubrani w wojskowe stroje i karabiny szturmowe “broniący” wolności konstytucyjnych, żądających, aby pozwolono im wznowić normalne życie.

Te zdjęcia powoli ustępują miejsca scenom z udziałem niektórych Amerykanów: gromadzenie się na plażach, odwiedzanie zakładów fryzjerskich i ponownego otwieranie zamkniętych małych firm, ku przerażeniu urzędników zdrowia publicznego, którzy boją się jeszcze bardziej dramatycznych skutków pandemii COVID-19.

„Widzę te ostatnie dni jako początek”, powiedział prezydent USA Donald Trump we wtorek przed wyjazdem na wizytę w zakładzie produkującym sprzęt medyczny Honeywell w Arizonie. „Znowu zbudujemy najlepszą gospodarkę na świecie i stanie się to dość szybko… Teraz czas wrócić do pracy”.

CNN poinformował w poniedziałek, że wewnętrzne prognozy liczby ofiar śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych podwoiły się do 134 000. Tymczasem raport New York Times cytuje wewnętrzny dokument, w którym stwierdzono, że dzienna liczba zgonów w Stanach Zjednoczonych może osiągnąć do 3000 w czerwcu, w porównaniu do obecnego wskaźnika 2000 zgonów na dzień.

Mimo zaledwie 31 000 aktywnych przypadków w Kanadzie, jest to niewiele w porównaniu z prawie milionem aktywnych przypadków w USA. Kanadyjczycy nie wydają się spieszyć z luzowaniem restrykcji. Prowincje dopiero zaczynają stopniowo otwierać niektóre jej działy, a premier Justin Trudeau ma podejście “bezpieczne”, z którym zgadzają się Kanadyjczycy, jak sugerują ostatnie sondaże.

Nic więc dziwnego, że badanie Leger / ACS przeprowadzone w dniach 24–26 kwietnia wykazało, że 66 procent respondentów w Kanadzie przejmuje się się przypadkami COVID-19 przybywających do Kanady z USA, podczas gdy tylko 19 procent osób w USA martwi się o zakażenie koronawirusem podróżującym z Kanady na południe.

Sondaż wykazał również, że 34% ankietowanych Amerykanów byłoby chętnych spędzić urlop w Kanadzie po zniesieniu ograniczeń w podróżach, w porównaniu z 19% Kanadyjczyków zapytanych o podróż do USA.

Jedwab powiedział jednak, że nie widzi możliwości zniesieniaw najbliższym czasie obecnego zakazu podróży nie uznawanych za niezbędne między Kanadą i USA.

