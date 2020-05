Prezydent proponuje program z przeszłości Starając się o prezydenturę w roku 2020, Andrzej Duda zaproponował swój program sprzed pięciu lat – na piątkowej konwencji niemal przy każdej okazji mówił o 500 Plus. Płynnie ominął główne kłopoty, przed jakimi stoi dziś polskie państwo: wirusową zapaść służby zdrowia oraz nieprawidłowości w przygotowaniach do wyborów prezydenckich. Kilka miesięcy temu – jeszcze przed epidemią – Andrzej Duda rozpoczynał kampanię wyborczą jako murowany faworyt. Ale już wówczas było widać, że Duda i jego ludzie nie mają pomysłu, jakimi obietnicami zapewnić sobie drugą kadencję, bo w kasie państwa widać było już wówczas dno. W tej sytuacji koronawirus wydawał się dla Dudy idealnym politycznym paliwem. W pierwszych tygodniach epidemii prezydent obsadził się w roli ojca narodu. Odwiedzał szpitale, otwierał orlenowską taśmę do produkcji płynu odkażającego, organizował narady z ministrami i pokazowo, publicznie dorzucał pomysły do rządowej tarczy antykryzysowej. Na Dudę pracował też rząd – równie pokazowo przyjmując jego pomysły oraz TVP, która obsługiwała jego kampanię od strony propagandowej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

