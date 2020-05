75. rocznica zdobycia Berlina przez Armię Czerwoną 2 maja 1945 roku skapitulował Berlin. W szturmie niemieckiej stolicy brali udział żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego. Czy Polacy wnieśli swój wkład w zdobycie miasta? A może ich udział miał charakter politycznej demonstracji? Przez cały czas trwania drugiej wojny światowej Berlin był symbolem: Niemiec, hitleryzmu, najeźdźców, zbrodniarzy. Stąd też w powszechnym, żołnierskim myśleniu, skutecznie podsycanym przez propagandę, istniał jeden główny kierunek: „na Berlin”. To hasło wypisywano na froncie wschodnim na drogowskazach i wypisywano na bombach zrzucanych na Niemcy. „A nasza drużyna dojdzie do Berlina” – brzmiały słowa żołnierskiej piosenki, cytowanej przez gen. bryg. Stanisława Komornickiego „Nałęcza”, powstańca warszawskiego, oficera 1. Armii WP, historyka wojskowości i kanclerza Orderu Wojennego Virtuti Militari. Szansa wzięcia szturmem Berlina, pomszczenia krzywd i doświadczenia triumfu pojawiła się w kwietniu 1945 r. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

