Wywiad USA: koronawirus nie został stworzony przez człowieka Koronawirus nie został stworzony przez człowieka ani nie jest owocem modyfikacji genetycznej – głosi komunikat opublikowany przez amerykańskie służby wywiadowcze. Dyrektor Biura Wywiadu Narodowego przyznał, że jest w tej sprawie “szeroka zgoda naukowców”. Jak zauważyła Agencja Reutera, oświadczenie jednego z najwyższych urzędników wywiadu USA – dyrektora Wywiadu Narodowego (DNI) – zaprzecza teoriom, jakoby nowy koronawirus został opracowany przez chińskich naukowców w rządowym laboratorium broni biologicznej, z którego następnie miał się w jakiś sposób wydostać. Reuters przypomina też stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która 21 kwietnia potwierdziła, że ​​wszystkie dostępne dowody wskazują na to, że wirus nie został zmanipulowany ani stworzony w laboratorium. “Wspólnota Wywiadu zgadza się z powszechnym konsensusem naukowców, że wirus wywołujący COVID-19 nie został stworzony przez człowieka lub zmodyfikowany genetycznie” – głosi komunikat Biura DNI. “Wywiad nadal bada pojawiające się informacje i dane w celu ustalenia, czy epidemia rozpoczęła się w wyniku kontaktu z zakażonymi zwierzętami, czy też była wynikiem wypadku w laboratorium w Wuhanie” – czytamy w dokumencie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

