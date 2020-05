Byli prezydenci i premierzy wydali oświadczenie. Nie pójdą do urn. “Procedura korespondencyjnego głosowania w takiej formule i czasie, jak proponuje rządząca partia to pseudowybory. Nie weźmiemy w nich udziału. Mamy nadzieję, że podobnie uczynią kandydaci i wyborcy, którzy podzielają naszą troskę o demokratyczną przyszłość Polski” – napisali we wspólnym oświadczeniu byli prezydenci i byli premierzy. W przełomowych momentach dla Polski, na osobach, które wcześniej pełniły kluczowe funkcje w państwie, spoczywa szczególna odpowiedzialność. Polega ona na służeniu Polkom i Polakom radą, która jest niezależna od osobistych sympatii ideowych i partyjnych” – napisał na swoim profilu na Twitterze były wicepremier i były minister finansów Leszek Balcerowicz. Na stronie fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju zamieścił treść oświadczenia, które zostało podpisane przez byłych prezydentów RP: Lecha Wałęsa, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego oraz byłych premierów: Marka Belkę, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Włodzimierza Cimoszewicza, Ewę Kopacz, Kazimierza Marcinkiewicza i Leszka Millera. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

